Россиянам показали порно в общественном туалете

В общественных туалетах Нижнего Новгорода начали показывать порно. Как сообщает Telegram-канал Hue, ситуацию записал на видео один из россиян.

Отмечается, что на экране при входе в кабинки показывались фильмы для взрослых. Автор ролика вел съемку у туалета, расположенного в парке Кулибина в центральной части города.

«Смотрите, что здесь показывают? Это что такое? Такие дела происходят здесь. Кстати, неплохая порнушка», — оценил видео мужчина под смех своих приятелей.

Ролик был снят поздно вечером, вокруг снимавших не было других людей. О причинах трансляции порнографического фильма на экране туалета пока не сообщается. Парк создан на территории бывшего Петропавловского кладбища и назван в честь российского механика-самоучки Ивана Кулибина.

В октябре 2019 года жители Новомичуринска Рязанской области около 15 минут смотрели по телевидению порнофильм вместо программы «Место встречи» на НТВ. Инцидент объяснили техническим сбоем — один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель.