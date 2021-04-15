Бывший министр оказался крупнейшим землевладельцем России

Бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев оказался бенефициарным владельцем основной компании «Агрокомплекса» — крупнейшего землевладельца России. Об этом сообщает VTimes.

В отчетности фирмы по РСБУ, на которую ссылается издание, говорится, что Ткачев — бенефициарный владелец фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» — основной структуры одного из крупнейших агрохолдингов в стране. Под бенефициарным владельцем понимается лицо, которое владеет или контролирует компанию напрямую или через третьих лиц, объяснил управляющий партнер юридической фирмы NSP Александр Некторов.

Как уточнил партнер юридического бюро «А2» Михаил Александров, это значит, что компания действует в интересах указанного человека. На основании выводов экспертов VTimes полагает, что именно Ткачеву принадлежит 77,5 процента акций основной компании агрохолдинга. До этого считалось, что «Агрокомплекс» принадлежит его семье. В самом «Агрокомплексе» на запрос издания реагировать не стали.

В марте 2021-го журнал Forbes писал, что фирма владеет земельными наделами в самых дорогих регионах страны: Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области. Всего холдингу принадлежит 660 тысяч гектаров (на 88,6 миллиарда рублей). Выручка организации в 2020 году составила 106 миллиардов рублей.