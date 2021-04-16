Девушка с инвалидностью снялась в рекламе Asos и порадовала покупателей

Популярный у российских покупателей онлайн-ретейлер Asos опубликовал фото глухой модели и порадовал покупателей. Об этом сообщает Daily Mail.

На размещенном кадре запечатлена Наташа Гури (Natasha Ghouri). На фото она рекламирует серьги стоимостью пять фунтов стерлингов (500 рублей) в виде мухоморов. На снимке видно, что у манекенщицы установлен кохлеарный имплант — медицинский протез, воздействующий на слуховой нерв и позволяющий компенсировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной тугоухости.

Пользователи Twitter, у которых также есть проблемы со слухом, восхитились поступком Asos. «Я впервые вижу модель с нарушением слуха, не говоря уже о таком близком ракурсе. Так приятно, что вы представляете таких людей, как я», «У меня такой же имплант! Это не просто реклама украшений, это очень больше достижение! Так мы доказываем, что даже с инвалидностью можно добиться чего угодно», «Сейчас я очень плохо слышу, и мне тоже нужно такое устройство. До этого дня я комплексовал, но теперь я вижу, что это абсолютно нормально!» — писали они.

Ранее в апреле глухая лысая девочка стала моделью вопреки травле и раскрыла секрет успеха. Согласно материалу, 18-летняя Ханна Харпин (Hannah Harpin) родилась с синдромом Хэя-Уэллса, также известным как эктодермальная дисплазия — заболевание, которое приводит к аномальному развитию черепно-лицевых структур и конечностей. Помимо этого девушка страдает от глухоты и алопеции. По информации издания, девушку заметили представители модельного агентства Zebedee Management и предложили ей сотрудничество.