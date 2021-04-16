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Названы способы лечения постковидного синдрома

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

После перенесенного коронавируса необходимо уделить внимание лечению постковидного синдрома хронической усталости (СХУ). Эффективные способы борьбы с таким состоянием назвал академик РАН Александр Чучалин, передает «Комсомольская правда».

По словам ученого, важную роль в развитие данного синдрома играют нейровоспаление и дисбиоз. При этом вопросы возникновения СХУ еще не до конца изучены, добавил Чучалин.

Людям, перенесшим коронавирус, рекомендуют приходить в себя в санаториях с традиционными расслабляюще-поддерживающими процедурами: ваннами, массажем, лечебной физкультурой, заключил специалист.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что после перенесенного коронавируса чаще всего пациенты жалуются на сохранение кашля, одышку, повышенную утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, тахикардию, повышенное давление, нарушение обоняния или искажение вкусов.

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