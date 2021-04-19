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«Лидеры России» анонсировали конкурс по новому треку

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Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — анонсировал новый конкурс. Уже началась регистрация на трек «Культура». Об этом заявила вице-президент Российской библиотечной ассоциации (РБА), наставник Ирина Михнова. Ее слова передаются в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Благодаря конкурсу организаторы хотят выявить наиболее перспективные кадры в сфере культуры и образования. Участвовать можно всем желающим в возрасте до 55 лет. При этом необходимо наличие высшего образования и опыт управления группами, проектами или компаниями.

Михнова рассказала, что в настоящее время библиотеки «находятся в очень удачной ситуации» и имеют перспективы стать полезными и востребованными для населения, в том числе молодежи. «И государство сейчас всемерно поддерживает библиотеки», — заявила она, отметив, что это прежде всего «навигаторы в море знаний» и «площадка для самореализации и самовыражения».

По словам вице-президента РБА, сейчас государству необходимы не просто менеджеры, а специалисты, знающие тонкости библиотечного дела. «Очень большие надежды на конкурс "Лидеры России" — заявляйте и проявляйте себя, пробуйте свои силы. Вы очень нужны библиотекам, читателям, обществу, стране!» — заключила Михнова.

У победителей появится возможность занять высокие должности в министерстве культуры и региональных ведомствах, пройти стажировки и образовательные программы в высших заведениях.

«Лидеры России» организовали конкурс и поделили его на несколько этапов: первый — регистрационная кампания, которая продлится до 26 апреля, второй — дистанционные испытания, и они должны начаться в мае и закончиться в середине июня. Финал намечен на осень 2021 года. Суперфинал запланирован на март 2022 года.

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