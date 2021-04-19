Зеленский потребовал создать лабораторию по разработке вакцин

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал создать в стране лабораторию для разработки вакцин и лекарств. Об этом сообщает издание «Корреспондент.net».

Для создания соответствующей лаборатории в бюджете на 2021 год заложили 100 миллионов гривен, напомнил Зеленский в ходе селекторного совещания.

«Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего», — заявил Зеленский.

16 апреля в Киев прибыла первая партия американской вакцины против коронавируса от компании Pfizer объемом 117 тысяч доз. Вакцинация в стране началась 24 февраля. За день до этого на Украину доставили препарат Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.