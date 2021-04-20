Студентка обвинила артиста «Кривого зеркала» в изнасиловании и избиении

Студентка Елизавета Еременко обвинила звезду «Кривого зеркала» Александра Морозова в изнасиловании и избиении. Артист заявления девушки отрицает, передает портал StarHit.

Так, актер с девушкой отдыхал в одном из столичных отелей, однако затем изнасиловал ее. Еременко утверждает, что записала случившееся на скрытую камеру, о которой не подозревал Морозов. Кроме того, по словам студентки, до случившегося она была девственницей и расстроилась, что ее первым мужчиной стал нелюбимый человек.

Как отмечает портал, соцсети Еременко пестрят откровенными фото. Девушка также записывала видео, где она без одежды лежит в ванне.

Ранее Александр Морозов поделился неудачным опытом использования сайтов знакомств. Он зарегистрировался на таком ресурсе, и знакомства настолько поглотили его, что на несколько дней он практически выпал из жизни.