Обвинения артиста «Кривого зеркала» в изнасиловании девушки посчитали пиаром

Адвокат юмориста «Кривого зеркала» Александра Морозова посчитал пиаром слова студентки Елизаветы Еременко, которая обвинила артиста в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды».

По словам юриста Андрея Алешкина, девушка не прошла проверку на детекторе лжи — аппарат показал, что она лжет. «Никакого реального обвинения эта девушка не имеет: она до сих пор не обратилась в правоохранительные органы и не прошла экспертизу», — отметил Алешкин.

Адвокат считает, что это означает отсутствие преступления со стороны Морозова. «Обвинение огульное, и при желании Морозов может привлечь "жертву" к ответственности», — заметил он.

«С Елизаветой у них состоялось свидание, но заметив, что девушка пытается снять постановочное видео, артист прервал эту встречу», — уточнил юрист обстоятельства общения Морозова с Еременко.

Алешкин подчеркнул, что изнасилование — особо тяжкое преступление, поэтому клевета о насилии, которого не было, наказывается очень серьезно: штрафом до пяти миллионов рублей или лишением свободы до пяти лет.

Ранее Еременко заявляла, что Морозов изнасиловал и избил ее во время личной встречи. По словам девушки, артист отдыхал с ней в одном из столичных отелей, где и произошло насилие. Еременко утверждает, что записала случившееся на скрытую камеру.