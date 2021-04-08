Популярного блогера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Популярного британского YouTube-блогера и аниматора Джейми Спайсер-Льюиса (Jamie Spicer-Lewis), выпускающего ролики под ником RageNineteen, обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки. О недопустимом поведении мужчины в Twitter написала актриса и блогерша Рейчал Кики (Rachel Kiki).

22-летняя девушка рассказала, что познакомилась с RageNineteen шесть лет назад. В тот момент он встречался с ее подругой, но вскоре расстался с возлюбленной и начал отношения с Кики. Когда ей только исполнилось 16 лет, мужчина впервые поцеловал ее (ему на тот момент было 28 лет).

«Совсем скоро я оказалась в своих первых сексуальных отношениях… Он был алкоголик в тяжелой депрессии, а также эмоционально подавлял меня», — подчеркнула актриса. Она сказала, что перед занятием сексом мужчина мог заставить ее пить алкоголь вместе с ним, а в моменты расставания он присылал ей фотографии, на которых резал себя. В моменты алкогольного опьянения блогер проявлял жестокость по отношению к возлюбленной. В частности, иногда RageNineteen насиловал девушку, пока та спала.

«Однажды он остановился во время секса, чтобы сказать мне, что думает о своей бывшей девушке, которую мы оба хорошо знали. Я никогда не чувствовала себя такой использованной. Он просил меня не говорить другим о наших отношениях. Он врал об этом нашим общим знакомым», — вспомнила Кики. Она добавила, что даже не ходила с возлюбленным на свидания, потому что он использовал ее только ради секса.

Из-за сложностей в отношениях девушка начала отдаляться от семьи и друзей. Спустя год Кики решила уйти от партнера, но тот продолжал «изводить» ее на протяжении пяти следующих лет — признавался в любви и звонил ей в состоянии алкогольного опьянения. Актриса отметила, что из-за нездоровых отношений у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство: девушка до сих пор страдает от панических атак.

«У меня отняли отрочество… Сейчас я на пути к выздоровлению, но я никогда не смогу забыть, что он со мной сделал», — сказала Кики. В заключении своего поста она обратилась к потенциальным работодателям RageNineteen и попросила их никогда не иметь дел с этим человеком.

Многие коллеги Джейми Спайсер-Льюиса заступились за девушку и отметили, что поведение блогера недопустимо. Сам же RageNineteen пока никак не прокомментировал обвинения.