Мужчина притворялся маленькой девочкой и выманивал интимные фото у тысяч детей

36-летнего британца Дэвида Уилсона приговорили к 25 годам тюрьмы за то, что он выманивал интимные фотографии несовершеннолетних. Как сообщает The Guardian, от его действий пострадали более 50 детей.

Мужчина заводил фейковые аккаунты и притворялся маленькой девочкой, вступая в переписки с мальчиками в возрасте от 4 до 14 лет. Затем британец просил детей отправить ему их интимные снимки. Когда фотографии оказывались в его распоряжении, он начинал шантажировать мальчиков и угрожать, что распространит снимки, если дети не выполнят его требования. Некоторые из жертв Уилсона пытались покончить с собой.

По данным издания, за четыре года 500 детей отправили Уилсону снимки, а более пяти тысяч были объектами его атак. При этом суд признал его виновным в 96 преступлениях в отношении 52 детей.

Британца удалось задержать благодаря тому, что система безопасности соцсети Facebook, которую он использовал для поиска жертв, заметила подозрительную активность. В 2017 году Уилсона арестовали, однако затем отпустили под залог. Полиции понадобилось три года, чтобы собрать доказательства, подтверждающие вину британца. Издание отмечает, что большинство преступлений он совершил после того, как его отпустили под залог.

В октябре 2020 года сообщалось, что бывший ведущий «Би-би-си», служитель церкви Бен Томас был приговорен к 10 годам 4 месяцам тюремного заключения по многочисленным обвинениям в сексуальном насилии над детьми и взрослыми. 44-летний британец признал себя виновным в 40 преступлениях, включая педофилию и создание детского порно.