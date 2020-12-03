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Полицейский опубликовал обнаженные фото бывшей девушки и попал под суд

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Кадр: KCNC-TV

Американский полицейский Джейкоб Карли был арестован по подозрению в публикации обнаженных фотографий его бывшей девушки. Ему грозит судебное разбирательство, сообщает The Daily Dot со ссылкой на Gazette.

По словам бывшей возлюбленной Карли, она делилась своими интимными снимками только пока встречалась с полицейским. Девушка не подозревала, что ее изображения попадут в открытый доступ. Она боится, что может лишиться работы из-за порномести.

Сам Карли подтвердил, что решил опубликовать фотографии в сервисе Tumblr через неделю после расставания с возлюбленной. Он сделал это, потому что считал ее «горячей» и не думал, что она увидит снимки.

Журналисты телеканала KCNC-TV выяснили, что мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2013 и 2015 годах его приговорили к условным наказаниям за нападения. В полиции он начал работать с декабря 2018 года.

В 2018 году американца Дженара Смита (Genar Smith) обвинили в хранении и распространении детского порно после того, как он решил отомстить бывшей девушке и опубликовал в соцсетях ее фото в обнаженном виде.

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