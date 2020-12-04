Блогершу обвинили в распространении порно за продажу своего детского видео

Фанаты популярной американской YouTube-блогерши Габи ДеМартино (Gabi DeMartino) обвинили ее в распространении детской порнографии после того, как она поделилась своим детским видео на сервисе для публикации эротического контента OnlyFans, пишет The Daily Dot.

Девушка опубликовала 35-секундный ролик с названием «Не буду надевать трусики». Чтобы посмотреть видео, пользователи должны были заплатить три доллара. Отправив нужную сумму, юзеры поняли, что купили ролик с обнаженным ребенком.

Посмотревший видео человек написал, что на старых кадрах запечатлена маленькая Габи в возрасте 4-6 лет, которую снимал на камеру отец. Он спросил у дочери, есть ли на ней трусики. В ответ на это девочка подняла платье и показала, что на ней не было белья. Мужчина громко засмеялся и попросил ее надеть трусики.

Многие пользователи, купившие детский порнографический контент, пожаловались на действия блогерши в Twitter. «Получается, Габи ДеМартино продает детское порно своим поклонникам? Какого хрена? Пожалуйста, сообщите об этом в OnlyFans. Это не только тошнотворно, но и незаконно», — написала комментаторша под ником @glow_smokey.

Вскоре после этого аккаунт ДеМартино на OnlyFans заблокировали. Сама же блогерша сначала не признавала ошибку, но после массовой критики извинилась перед подписчиками за публикацию запрещенного контента.