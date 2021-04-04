На шоу «Последний герой» разгорелся скандал из-за домогательств

На реалити-шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3 разгорелся скандал из-за сексуальных домогательств одного из участников проекта. Выпуск программы доступен на сайте вещателя.

В выпуске за субботу, 3 апреля, ведущая Яна Троянова собрала участниц для серьезного разговора. По ее словам, выбывшая из проекта накануне 20-летняя Анастасия Петрова рассказала, что ее 61-летний соплеменник Александр Матвеев, которого по-доброму называли «дядя Саша», приставал к ней и другим девушкам. Ведущая призвала женщин не отмалчиваться и рассказать о происходящем. Затем беседа прошла при выключенных камерах.

Позже Петрова появилась на совете племени и объяснила свою позицию. В детстве она пережила попытку изнасилования, поэтому поведение взрослого мужчины ее возмутило. По ее словам, другие участницы тоже сталкивались с подобными действиями Матвеева, однако предпочли об этом не рассказывать. Некоторые из игроков обвинили Петрову в хайпе и линчевании человека. Ведущая их резко раскритиковала, заявив, что выступает против таких инцидентов на любых телепроектах. «Вы бездействовали. А так все и совершается в мире. Все зло совершается с молчаливого согласия», — заявила Троянова.

Мужчина отверг обвинения и назвал происходящее «дуростью». «У меня мозгов что ли нет?», — отреагировал он. После этого Матвеев заявил о решении добровольно покинуть телепроект из-за проблем со здоровьем. «Извиняюсь, если кому-то я причинил какую-то боль и неудобство», — сказал он. В финале программы участницы подробнее рассказали, что с ними произошло, а Матвеев признался, что совет племени стал для него полной неожиданностью. «Те выводы, которые были сделаны, они неправильно истолкованы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что победитель первого сезона шоу «Последний герой» Сергей Одинцов выбыл из нового сезона проекта, так как избил соседа-медика. Он должен был участвовать в проекте в третий раз. Однако он не улетел на Занзибар вместе с командой проекта и записал видеообращение, в котором объяснил это «обстоятельствами непреодолимой силы».