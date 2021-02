Участники телешоу увидели себя по телевизору и сбросили 76 килограммов

Участники британского телешоу «Место под солнцем» (A Place In the Sun) Лиза и Пол Сандерсон (Lisa, Paul Sanderson) решили серьезно заняться своим внешним видом после того, как увидели себя по телевизору. После выхода шоу в эфир пара сбросила 76 килограммов на двоих, пишет The Mirror.

Лиза начала набирать лишний вес после химиотерапии: в 2015 году врачи диагностировали у нее рак груди. Когда женщина выздоровела, она решила не беспокоиться о правильном питании, поэтому начала есть все, что хотела.

«Когда я закончила курс химиотерапии, мы были настолько увлечены жизнью, что не думали о диетах — я просто ела всю свою любимую еду и жила», — рассказала она.

Эпизод с участием семьи Сандерсон сняли в апреле 2019 года, а затем показали по телевизору в июле. Лиза и Пол пришли в ужас от того, насколько полными они показались на экране. С тех пор они сели на диету, благодаря чему им удалось сбросить десятки килограммов лишнего веса всего за год. Теперь фигура Лизы уменьшилась на 10 размеров, а Пол носит одежду размером M вместо XL.

