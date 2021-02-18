Участник «Последнего героя» «усох»

Актер Денис Шведов, участвовавший в новом сезоне шоу «Последний герой», показал, как похудел за время съемок. Фотографию в полный рост он опубликовал в Instagram.

«Закончился мой цифровой детокс, а вместе с ним и съемки "Последнего героя"! Я усох, перезагрузился и встретил новых друзей», — написал Шведов. Актер добавил, что во время съемок он не скучал по соцсетям и другим благам цивилизации.

В комментариях к посту многие признали, что Шведов очень сильно похудел. Некоторые посчитали актера слишком стройным и посоветовали ему начать усиленно питаться, чтобы снова набрать вес.

Ранее сообщалось, что Шведов стал участником «Последнего героя» вместо Сергея Одинцова, победителя первого сезона шоу, который должен был участвовать в реалити-шоу в третий раз.

Сам Одинцов объяснил свое отсутствие «обстоятельствами непреодолимой силы». В то же время СМИ утверждали, что настоящей причиной стало уголовное дело. Его возбудили из-за того, что участник «Последнего героя» избил соседа-медика Евгения Воронова, который попросил его не шуметь после полуночи.