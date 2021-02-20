Участник «Последнего героя» отверг ухаживания модели и объяснился

Актер Денис Шведов, участвовавший в новом сезоне шоу «Последний герой», отверг ухаживания 25-летней модели Александры Маслаковой. Как сообщает Starhit, участник проекта объяснил свою позицию тем, что женат и не ищет отношений.

Как сообщается, Маслакова из племени «Новичков» провела ночь на острове соперников. Именно там она попыталась найти расположение Шведова во время ужина у костра. Мужчина помог девушке согреться, выдав ей большую футболку, но в дальнейшем никак на нее не реагировал.

По данным издания, актер объяснил, что ему не нужны отношения и что дома его ждет жена Александра Розовская. «Я такой человек — если сам не захочу, то ко мне сложно подойти с разговорами! Нет, мне, конечно, приятно внимание красивой девушки, но!» — сообщил он.

Шведов также добавил, что сама атмосфера жизни на острове не предполагает мыслей о романтических отношениях. «Здесь выжить бы!» — констатировал он. При этом модель призналась, что не знала, что у артиста есть супруга. «Открыто выразила свою симпатию, а человек оказался несвободен. И я теперь думаю: "Ой, глупая!"» — заключила Маслакова.

Ранее Шведов показал, как похудел за время съемок в реалити-шоу. По словам артиста, в процессе участия он «усох, перезагрузился и встретил новых друзей». Актер также заверил, что не скучал по соцсетям и другим благам цивилизации.