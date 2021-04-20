Опубликован снимок загадочной планеты неизвестного происхождения

Голландские астрономы открыли гигантскую планету YSES 2b, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа на расстоянии 360 световых лет от Земли в созвездии Муха, и представили ее прямое изображение. Остается загадкой, почему эта планета такая большая и как она возникла. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics.

Наблюдения в рамках программы YSES (Young Suns Exoplanet Survey) провели с помощью комплекса телескопов VLT (Very Large Telescope) в Чили, снабженного инструментом SPHERE — спектро-поляриметрического высококонтрастного инструмента, позволяющего получить прямые снимки экзопланет. За звездой YSES-2 наблюдали 30 апреля 2018 года и 8 декабря 2020 года. Такой промежуток позволил подтвердить существование небесного тела, вращающегося вокруг YSES-2.

Материалы по теме Космические монстры Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю? Конец инопланетянам Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует

YSES 2b — газовый гигант в шесть раз тяжелее Юпитера и находится в 110 раз дальше от своей родительской звезды, чем Земля от Солнца. Возраст самой звезды оценивается всего лишь в 14 миллионов лет. Большое расстояние между звездой и планетой в такой молодой системы не соответствует ни одной из двух наиболее известных моделей формирования газовых гигантов. Если бы планета возникла там, где она располагается сейчас, то она не могла бы быть такой массивной из-за недостатка вещества в газо-пылевом диске. Если же YSES 2b — результат гравитационной нестабильности в диске, то, наоборот, ее масса недостаточно большая.

Согласно другому сценарию, планета могла бы возникнуть вблизи звезды, а позднее мигрировать во внешние области системы, однако это требует гравитационного воздействия второй планеты, которую астрономы не обнаружили.

По словам авторов научной работы, YSES 2b представляет собой идеальную цель для последующих наблюдений для понимания физических и химических механизмов формирования широкоорбитальных планет типа Юпитера.