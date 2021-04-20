В WhatsApp появился новый вид мошенничества

В мессенджере WhatsApp появился новый вид мошенничества. Пользователям предлагают установить обновление с розовой цветовой схемой приложения, которое может лишить их доступа к учетной записи. Об этом сообщает PhoneArena.

Отмечается, что тысячи пользователей по всему миру стали жертвами взломов. Мошенническая схема действует так: в одном из групповых чатов приходит сообщение, в котором предлагается перейти по ссылке и установить обновление с розовой темой. Затем на телефоны загружается программа, которая может лишить юзера доступа к учетной записи.

Специалист по безопасности рассказал, что делать тем, кто столкнулся с новым видом мошенничества. Он порекомендовал удалить приложение со всех устройств, сменить пароль и очистить кеш браузера.

Ранее сообщалось, что эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович посоветовал продумать план на случай столкновения с аферистами в WhatsApp и подумать о резервном канале связи. Он подчеркнул, что таким запасным вариантом может быть другой смартфон или другой мессенджер.