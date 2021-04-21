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Имитирующая перчатки обувь стала новым модным трендом в 2021 году

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Обувь бренда D A T T
Обувь бренда D A T T
Фото: @datt_official__

Обувь, полностью повторяющая форму ступни и пальцев, обрела широкую популярность в 2021 году. Соответствующая информация появилась на сайте российской версии журнала Vogue.

Речь идет о модели под названием barefoot shoes («босая обувь»), форма которой имитирует перчатки из-за разделенных пальцев. Согласно материалу, новый тренд задал японский бренд Suicoke, выпустивший синие кроссовки с пальцами в феврале нынешнего года.

Как сообщает издание, помимо названной марки, «босая обувь» также появилась в ассортименте испанского модного дома Balenciaga, итальянской марки Avavav и вьетнамского бренда Datt. Так, например, в новой коллекции Balenciaga представлены ярко-розовые туфли на высоком каблуке в форме носка с разделенными пальцами.

Флорентийский модный дом Avavav, в свою очередь, выпустил сапоги на шпильке длиной выше колена в виде гигантской ступни. Описанная модель изготовлена из силикона, при этом ее расцветка напоминает кожу ящерицы.

В то же время Datt начал продавать мюли на толстом каблуке, союзка которых выполнена в форме ступни с прорисованными пальцами. В линейке марки обувь представлена в двух цветах: золотистом и серебристом.

По мнению автора материала, широкая популярность «босой обуви» напрямую связана с карантином, во время которого люди ходили по домам и квартирам босиком. Кроме того, отмечается, что в нынешнем сезоне вновь стали трендовыми так называемые ugly shoes («уродливые кроссовки»), а обувь с пальцами стала одной из ее вариаций.

В феврале сапоги с гигантской ступней разочаровали покупателей. Дизайн необычной обуви разработал модельер Беате Карлссон (Beate Karlsson). Всего было выпущены четыре пары сапог, стоимость каждой составила 900 евро (82 тысячи рублей).

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