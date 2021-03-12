Остроносые бутсы на каблуках для женщин прозвали чудовищными в сети

Покупатели не оценили новую модель обуви итальянского модного дома Miu Miu и прозвали ее чудовищной. На соответствующие комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет об остроносых белых бутсах Nappa на шнуровке, которые оформлены резиновыми шипами и невысоким каблуком. Упомянутая обувь выполнена из кожи, а на ее язык нанесено название люксового бренда черного цвета. Стоимость бутс составляет 715 фунтов стерлингов (73 тысячи рублей).

Спортивная журналистка Кэти Уайатт (Katie Whyatt) обратила внимание на новую женскую модель обуви Miu Miu и высмеяла ее в Twitter. Пользователи согласились с мнением специалистки и принялись критиковать бутсы в многочисленных постах.

«Я не ожидала, что увижу такую чудовищную обувь», «Как развидеть этот кошмар?», «Я даже не знаю, что сказать», «Гениально. Теперь женщины могут играть в футбол на каблуках», «Я просто в шоке», «Что это вообще такое? Чудовищно», «Дизайнеры, вы в порядке?» — комментировали юзеры.

В феврале женщина показала дешевый способ очистить белую обувь. Австралийка Алана (Alana) рассказала подписчикам, что использует для мытья белых кроссовок пятновыводитель бренда Di San Oxy Action с эвкалиптовым маслом, который продается в супермаркетах за один доллар (73 рубля).