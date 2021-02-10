Сапоги с гигантской ступней за 80 тысяч рублей разочаровали покупателей

Новые сапоги скандинавского бренда Avavav за десятки тысяч рублей разочаровали потенциальных покупателей. Об этом сообщает Metro.

Речь идет об обуви в виде гигантской ступни, дизайн которой разработал модельер Беате Карлссон (Beate Karlsson). Сапоги на шпильке длиной выше колена выполнены из силикона, при этом их расцветка напоминает кожу ящерицы. Изделие ручной работы представлено в двух цветах: красном и зеленом.

По информации издания, всего было выпущено четыре пары описанных сапог. Стоимость каждой составила 900 евро (80 тысяч рублей).

Пользователи не оценили дизайн обуви и подвергли его критике в комментариях под материалом. «Создайте вещь, которую невозможно носить, чтобы привлечь внимание медиа. Тогда люди зайдут на сайт вашего магазина и купят что-то другое», «Серьезно? Что это вообще такое?», «Напоминают ящериц», «В них же невозможно ходить! Они огромные», — писали они.

В феврале 2020 года дизайнеры изготовили силиконовые ягодицы как у участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст. Модельеры Ида Йонссон (Ida Jonsson), Саймон Сааринен (Simon Saarinen) и Беате Карлссон (Beate Karlsson) работали над корректирующим бельем два года. Шорты под названием The Bum выйдут лимитированным тиражом.