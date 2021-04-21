В Турции заявили о переговорах по новой закупке российских С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика ведет переговоры о новой закупке российских ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, турецкие ведомства, в том числе министерство обороны, на данный момент обсуждают вопрос о покупке второго полка систем ПВО с российской стороной. Глава ведомства также раскритиковал позицию США по поводу сделки по С-400. Чавушоглу отметил, что Анкаре были необходимы данные ракетные комплексы, и она их купила, а со стороны Вашингтона неправильно критиковать ее действия. При этом министр подчеркнул, что, если США хотели, чтобы Турция закупила вооружения у них, то стоило предоставить ей приемлемые цены и лучшие условия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал главу МИД Турции отказаться от российских ракетных комплексов С-400. Чавушоглу, в свою очередь, указал, что сделка с Россией является «завершенным делом». «Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь вопрос закрыт», — сказал турецкий министр.