Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на похороны убитого в день своего переизбрания президента Чада Идрисы Деби. Об этом пишет Reuters.

Политик отправится на похороны Деби в конце недели. РИА Новости со ссылкой на французских представителей добавляет, что Париж надеется на сохранение мира в стране, особенно во время переходного периода. В это время обязанности главы государства будет исполнять сын погибшего Махамат Идрис Деби Итно.

Кроме того, Франция заявила, что после гибели президента Чада лишилась главного союзника в борьбе с терроризмом в регионе.

О смерти политика сообщалось 20 апреля. Деби переизбрали на шестой срок — он был у власти более 30 лет. Президент решил отпраздновать победу над повстанцами на передовой, для чего отправился в зону военных действий на севере страны. Однако отряды повстанцев напали на правительственные войска, в результате чего Деби был ранен. Он скончался в больнице.