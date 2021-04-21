Впервые получено эффективно убивающее рак вещество

Ученые Университета Пердью в США впервые синтезировали природное соединение — куркузон D — для подавления активности опухолевого белка, делающего многие раковые заболевания трудноизлечимыми. О результатах научного исследования, опубликованных в Journal of the American Chemical Society, кратко рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Химические соединения, относящиеся к куркузонам, получают из кустарника ятрофа куркас (Jatropha curcas). Ученым известны противораковые свойства куркузонов A, B, C и D, которые в новой работе протестировали на клетках рака груди.

Оказалось, что куркузон D эффективно подавляет активность онкопротеина BRAT1, который восстанавливает ДНК раковых клеток, увеличивая выживаемость злокачественных тканей. Исследователи давно ищут способы повредить геномы и убить таким образом клетки рака так, чтобы остановить рост опухоли и предотвратить образование метастазов. Имеются препараты, которые способны подавлять миграцию опухолевых клеток в другие ткани и органы, однако до сих пор не было известно соединений, ингибирующих BRAT1. Кроме того, показано, что комбинированная терапия препаратами, повреждающими ДНК, в сочетании с куркузоном D еще более эффективна, чем каждое соединение в отдельности.

Проблемой являлось то, что для получения даже небольшого количества куркузона требуется много кустарника, и трудно отделить соединения от других химических веществ в корнях. Чтобы выделить примерно четверть чайной ложки, нужно достать около 50 килограммов сухих корней. Однако исследователи нашли простой и недорогой способ получения куркузонов за 9-12 ступеней химического синтеза в количествах, подходящих для фармацевтического использования.