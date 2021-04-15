Британские ученые обнаружили указывающие на признаки рака «горячие точки» в мозгу. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuro-Oncology Advances, передает РИА Новости.

Специалисты выяснили, что есть специфичные скопления клеток вокруг кровеносных сосудов, которые определяют места, где опухоли могут быть злокачественными. По их мнению, именно эти участки могут являться рассадниками злокачественного прогрессирования, то есть процесса из-за которого опухоль быстро и неконтролируемо разрастается. Отмечается, что данное исследование имеет огромное значение, так как оно позволит с большей вероятностью определять, когда опухоль головного мозга становится злокачественной.

Ранее ученые Университета Гете в Франкфурте (Германия) определили, что лекарство от диареи лоперамид может индуцировать гибель клеток в культуре глиобластомы — смертельно опасной и неизлечимой формы опухоли головного мозга, плохо реагирующей на обычную химиотерапию.