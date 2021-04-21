Кремль прокомментировал послание Путина

Перечень поручений по итогам послания президента Владимира Путина парламенту будет оперативно подготовлен, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выступление главы государства перед Федеральным собранием. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проходило в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Основная часть послания была посвящена внутрироссийским вопросам — здравоохранению, помощи семьям с детьми, борьбе с пандемией. В частности, глава государства анонсировал новые выплаты на детей, среди которых — выплаты нуждающимся беременным женщинам в размере 6 350 рублей в месяц, выплаты на детей из неполных семей, единовременная выплата семьям со школьниками и будущими первоклассниками. Кроме того, Путин поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно до 100 процентов от заработка уже в 2021 году.