Школьница приняла ванну со средством популярного бренда и изменилась внешне

Школьница приняла ванну с бомбочкой британского бренда натуральной косметики Lush и изменилась внешне. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, мать решила искупать дочь перед первым днем в школе после самоизоляции. «Я растворила в воде бомбочку для ванны, чтобы она расслабилась и отдохнула перед предстоящей учебой. Когда я зашла к ней, чтобы помочь помыть голову, я увидела, что ее волосы окрасились в розовый цвет! Мы и раньше использовали Lush, но подобного никогда не происходило», — поделилась женщина.

По словам матери, она испугалась, что ее ребенка не пустят в школу из-за розовых волос. Однако вскоре женщина успокоилась: «Самое главное, что моя дочка счастлива, и ее прическа действительно выглядит красиво».

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Пользователи сети раскритиковали бренд Lush. «Скажи спасибо, что бомбочка была не зеленого цвета. А твоя дочь выглядит очень мило с новой прической!», «Это выглядит прекрасно! Но действительно плохо, что обычная бомбочка для ванны способна окрасить волосы!» — писали они.

Ранее в апреле женщина покрылась «сочащимися синей краской волдырями» после домашнего окрашивания. 27-летняя Леони Ди (Leonie Dee) из города Аберайрон, Уэльс, рассказала, что в подростковом возрасте регулярно экспериментировала с цветом волос. По ее словам, с момента последнего окрашивания прошло восемь лет, поэтому она решила «вспомнить молодость» и сменить имидж. Проснувшись на следующее утро после домашнего окрашивания, женщина заметила, что ее уши и часть шеи начали постепенно опухать.