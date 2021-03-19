Мужчина остался с головой в виде шара после домашнего окрашивания

Мужчина самостоятельно покрасил волосы и поделился ужасными последствиями своего преображения. Ролик появился на его странице в TikTok.

Пользователь с никнеймом @acid.sun опубликовал видео, в котором показал, как домашнее окрашивание оставило его с головой в виде шара. По его словам, он захотел стать брюнетом и покрасил волосы самостоятельно, не сделав предварительный тест на аллергические реакции.

Согласно видео, вскоре после процедуры лоб и шея блогера начали опухать, а на следующее утро его голова увеличилась в несколько раз. На размещенных кадрах также видно, как с течением времени у него заплыли оба глаза.

Выяснилось, что мужчина получил химические ожоги из-за непереносимости некоторых компонентов косметического средства. Впоследствии @acid.sun отправился в больницу, где медики прописали ему курс стероидных препаратов, в результате которого аллергия постепенно прошла.

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В описании к посту автор видео посоветовал подписчикам перед применением любой краски обязательно проводить тест на аллергию. Зрители ролика поддержали мужчину в комментариях под постом, набравшим более миллиона просмотров. При этом некоторые сравнили его с персонажем мультфильма «Мегамозг».

«Надеюсь, с тобой все хорошо», «Желаю тебе здоровья!», «Я в шоке», «Ты напомнил мне Мегамозга из одноименного мультфильма», — высказывались комментаторы.

В ноябре 2019 года окрашивание волос вызвало серьезные проблемы со здоровьем у британской студентки. Шеннон Сарстон попала в больницу также из-за аллергической реакции на один из ингредиентов в составе краски. Во время ее нанесения она почувствовала жжение и проигнорировала его. На следующий день девушка проснулась с отеком на левом глазу.