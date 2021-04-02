Женщина покрылась «сочащимися синей краской волдырями» после домашнего окрашивания

Женщина самостоятельно покрасила волосы и поделилась ужасными последствиями своего преображения. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

27-летняя Леони Ди (Leonie Dee) из города Аберайрон, Уэльс, рассказала, что в подростковом возрасте регулярно экспериментировала с цветом волос. По ее словам, с момента последнего окрашивания прошло восемь лет, поэтому она решила «вспомнить молодость» и сменить имидж с помощью краски Schwarzkopf Live. Женщина приобрела средство в оттенках Cosmic Blue и Ultra Violet, которые в сумме обошлись ей в 10 фунтов стерлингов (примерно тысяча рублей).

Героиня материала заранее протестировала их на небольшом участке кожи, чтобы исключить возможность проявления аллергической реакции. Тест прошел успешно, и она покрасила часть волос в темно-синий цвет. Проснувшись на следующее утро после домашнего окрашивания, женщина заметила, что ее уши и часть шеи начали постепенно опухать. Ди выпила таблетки от аллергии, но спустя сутки ее голова еще больше распухла. «Кожа моей головы была покрыта большими волдырями, а глаза опухли настолько, что я ничего не могла видеть», — вспоминает пострадавшая.

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В результате она провела более 36 часов в больнице, где ей ставили капельницу и лечили медикаментами. «Волдыри продолжали лопаться и сочились синей краской. Я была готова сбрить волосы, если бы это могло как-то изменило ситуацию. Однако все, что мне оставалось — это сидеть и ждать, пока станет лучше», — поделилась женщина.

Позже Ди подробнее изучила состав краски для волос и обнаружила, что более темные цвета, такие как Cosmic Blue, имеют высокую концентрацию веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Она заявила, что больше никогда не будет красить волосы.

Представители компании Henkel, которой принадлежит Schwarzkopf, пока никак не прокомментировали ситуацию.

В марте мужчина остался с головой в виде шара после домашнего окрашивания. Пользователь TikTok с никнеймом @acid.sun опубликовал видео, в котором рассказал, что захотел стать брюнетом и покрасил волосы самостоятельно. Однако он не сделал предварительный тест на аллергические реакции, в результате чего получил химические ожоги.