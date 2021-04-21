Бездомная алкоголичка начала продавать откровенные фото и заработала миллионы

Бывшая бездомная алкоголичка и наркоманка, которая воровала деньги у матери, изменила свою жизнь благодаря продаже откровенных фото в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

В 2016 году Элиза Роуз Уотсон (Eliza Rose Watson) из Великобритании закончила университет по специальности психология, после чего увлеклась модельным бизнесом и вечеринками. С 23 до 27 лет она часто употребляла алкоголь и наркотики, что постепенно лишило ее работы, денег и связи с семьей. Девушка призналась, что она лгала, обманывала и воровала, выпрашивала у незнакомцев деньги и ночевала у друзей или у случайных мужчин.

«Было много случаев, когда мне выплачивали аванс, а потом я просто не приходила на работу и не отвечала на звонки. Иногда я воровала деньги из дома матери и тратила их на алкоголь и сигареты. У меня не было совести», — поделилась она.

После ссоры с семьей Уотсон впала в депрессию. По ее словам, она несколько раз хотела покончить жизнь самоубийством, однако знакомый посоветовал ей обратиться в реабилитационный центр. В результате после посещения собраний для людей с зависимостями и прохождения восстановительной программы, модель устроилась работать преподавателем в дошкольном учреждении.

Героиня материала хотела зарабатывать больше, поэтому в декабре 2019 года решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату. Сначала она публиковала свои старые модельные снимки, за которые получила небольшие деньги. Однако за период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, она заработала больше 100 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше 10 миллионов рублей), поскольку начала уделять новому занятию по 16 часов в день. За год работы ей удалось заработать миллион фунтов стерлингов (почти 110 миллионов рублей).

Модель оставила свою преподавательскую деятельность. Она считает, что сайт помог ей сохранить рассудок, а также побудил заняться своим внешним видом и здоровьем. «Я всегда была стройной, но с тех пор, как мне удалось избавиться от зависимости, я начала поддерживать свою форму. Я занимаюсь спортом шесть дней в неделю и правильно питаюсь. Хочу, чтобы мое тело было сильным», — добавила героиня материала.

Известно, что Уотсон вернула матери долги и теперь планирует приобрести собственный дом в Великобритании.

Ранее в апреле женщина начала продавать откровенные фото ради помощи бездомным животным. 25-летняя Тифани Фортуна (Tyfanee Fortuna) помогает бездомным кошкам и собакам найти постоянного владельца. Дома у американки живут девять собак и 12 кошек. Она не назвала конкретную сумму заработка, которую она получает на OnlyFans, но, по ее словам, продажа снимков помогает ей получать достаточное количество денег, чтобы обеспечивать такое количество питомцев.