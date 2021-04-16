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Женщина начала продавать откровенные фото ради помощи бездомным животным

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Фото: страница Tyfanee Fortuna в Facebook

Жительница Нью-Джерси начала продавать откровенные фото на платформе OnlyFans ради помощи животным и прославилась в сети. Соответствующая история появилась на Daily Star.

Согласно материалу, 25-летняя Тифани Фортуна (Tyfanee Fortuna) помогает бездомным кошкам и собакам найти постоянного владельца. Женщина берет их домой на передержку и содержит до тех пор, пока не найдется новый хозяин. По ее расчетам, она тратит около 290 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей) в месяц на корм, лекарства, услуги ветеринара и другие расходы.

На данный момент дома у американки живут девять собак и 12 кошек. Она не озвучила конкретную сумму заработка, которую она получает на OnlyFans, но, по ее словам, продажа снимков помогает ей получать достаточное количество денег, чтобы прокормить такое количество питомцев. Девушка публикует снимки в нижнем белье и откровенных нарядах с собаками и кошками в кадре. «Мне дороги эти животные, и я буду продолжать заниматься этим столько, сколько потребуется», — подчеркнула Фортуна.

Ранее в апреле охотница начала продавать голые фото с трупами зверей ради спасения природы. По словам девушки, ее команде по охране природы необходимо финансирование, однако из-за пандемии коронавируса их доход значительно снизился. В связи с этим героиня материала решила продавать свои откровенные снимки с трофеями убитых животных на платформе OnlyFans. Так, в течение недели она заработала почти 3 тысячи фунтов стерлингов (309 тысяч рублей).

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