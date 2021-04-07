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Охотница начала продавать голые фото с трупами зверей ради спасения природы

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Фото: Michaela Fialova

Жительница Чехии начала продавать интимные фото на фоне трупов зверей ради спасения природы. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, впервые Микаэла Фиалова (Michaela Fialova) отправилась охотиться на оленя со своей семьей в 13 лет. «Когда я впервые самостоятельно выследила животное, это вызвало у меня ни с чем не сравнимый трепет, и теперь я не могу без этого жить», — призналась она.

Женщина начала увлекаться охотой на диких зверей и стала изучать эту тему в университете. «Это была карьера моей мечты. В 24 года я переехала в Южную Африку, чтобы стать настоящим защитником природы. Наш обычный день включал в себя изучение животного и выслеживание стад. Наша задача — избежать перенаселение зверей», — подчеркнула она.

По словам Фиаловой, ее команде по охране природы необходимо финансирование, однако из-за пандемии коронавируса их доход значительно снизился. В связи с этим героиня материала решила продавать свои откровенные снимки с трофеями убитых животных на платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату. Так, в течение недели она заработала почти 3 тысячи фунтов стерлингов (309 тысяч рублей).

По информации издания, женщина столкнулась с негативом со стороны пользователей сети из-за голых и жестоких снимков. «Я ненавижу тебя, как ты можешь сидеть там со счастливым лицом и улыбаться, когда это животное только что потеряло свою жизнь?», «Ты убийца», «Ты такая эгоистка, я ненавижу тебя», — высказывались они.

Фиалова объяснила, что, несмотря на обидные комментарии, она делает свое дело во благо природе. «Я знаю, что мои фотографии с мертвыми животными могут быть неприятными, но я убиваю их для того, чтобы дать хорошую жизнь новому потомству. Если бы люди больше разбирались в этой теме, они бы понимали, что, оставив этих зверей в живых, мы бы нанесли окружающей среде еще больший ущерб», — сказала женщина.

Ранее торговля откровенными фото помогла 42-летней женщине погасить ипотеку. Дженнифер Томсон (Jennifer Thomson) зарабатывает 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) в месяц. «Я работаю от 16 до 20 часов в день. Это очень тяжелый труд. Зато это помогло мне погасить ипотеку за дом. Я купила машину, и теперь коплю деньги на собственный бизнес», — сказала она.

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