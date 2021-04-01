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Парикмахерша потеряла работу, начала продавать откровенные фото и лишилась семьи

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Кайли Бисс
Кайли Бисс
Фото: из личного архива

Жительница Англии потеряла работу в парикмахерской, разбогатела на продаже откровенных снимков и испортила отношения с семьей из-за недоброжелателей. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 32-летняя Кайли Бисс (Kylie Biss) лишилась рабочего места в салоне красоты из-за пандемии коронавируса. В связи с этим женщина решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату.

Англичанка не озвучила конкретную сумму заработка, но отметила, что находится на пути к своему первому миллиону фунтов стерлингов (100 миллионов рублей). Она упомянула, что купила новый автомобиль Ford Mustang GT5 стоимостью 44 тысячи фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей). Помимо этого, героиня материала живет на вилле в Испании.

По словам героини материала, месяц назад хейтеры отправили ее откровенные фото и видео членам ее семьи. Родственники не знали о ее новом способе заработка, и они приняли решение прекратить общение с Бисс. «Я плакала без остановки. Моя большая семья узнала о моей карьере и с тех пор не разговаривала со мной. Я беспокоюсь, что теперь мои дети лишились некоторых родных», — поделилась женщина.

Несмотря на это, англичанка не прекратила заниматься продажей снимков. «У меня есть и фанаты, которые постоянно говорят мне комплименты и разные приятные вещи. Они придают мне уверенности и заставляют чувствовать себя особенной. Люди думают, что мне должно быть стыдно за себя, но я наоборот собой горжусь», — заверила Бисс.

Ранее в марте студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных снимков. Как сообщает издание, 24-летняя Кайя Корбридж (Kaya Corbridge) решила уйти из университета Leeds Beckett University, в котором она изучала международные отношения, ради популярности на платформе OnlyFans.

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