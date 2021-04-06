Торговля откровенными фото помогла 42-летней женщине погасить ипотеку

Жительница Шотландии разбогатела на продаже откровенных снимков и рассказала о роскошной жизни. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 42-летняя мать двоих дочерей Дженнифер Томсон (Jennifer Thomson) начала зарабатывать на платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату. «Люди думают, что с появлением детей жизнь заканчивается, но это совершенно не так», — заверила она.

По информации издания, ради успешной карьеры на сайте женщина летала в Стамбул, чтобы увеличить губы и грудь, сделать бразильскую подтяжку ягодиц и установить керамические виниры. На данный момент шотландка зарабатывает 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) в месяц. «Я работаю от 16 до 20 часов в день. Это очень тяжелый труд. Зато это помогло мне погасить ипотеку за дом. Я купила машину, и теперь коплю деньги на собственный бизнес», — сказала Томсон.

По словам героини материала, у нее есть множество фанатов со всего мира. «Некоторые мои поклонники считают, что OnlyFans это сайт знакомств, и постоянно предлагают мне выйти замуж. Я вижу все комментарии, но, к сожалению, у меня нет времени отвечать на них. Сейчас я подумываю о том, чтобы нанять команду менеджеров, чтобы я могла больше времени уделять бизнесу по продаже одежды», — подчеркнула женщина.

Ранее в апреле парикмахер потеряла работу, начала продавать откровенные фото и лишилась семьи. Англичанка не озвучила конкретную сумму заработка, но отметила, что находится на пути к своему первому миллиону фунтов стерлингов (100 миллионов рублей). Она упомянула, что купила новый автомобиль Ford Mustang GT5 стоимостью 44 тысячи фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей). Помимо этого, героиня материала живет на вилле в Испании.