Российский губернатор попросил 190 миллиардов рублей на экологию

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил российское правительство выделить 190,9 миллиарда рублей на экологические проекты. Часть денег пойдет на устранение последствий аварии под Норильском, пишет РБК.
Губернатор в письме вице-премьеру Виктории Абрамченко отметил, что экология региона требует комплексного восстановления, поскольку авария «нанесла колоссальный вред окружающей среде». В письме Усс перечислил перечень из 59 мероприятий по восстановлению состояния окружающей среды и возмещению вреда.
Среди них создание инфраструктуры для перевода автомобилей на газ, компенсация выпадающих доходов Красноярского края по налогу на прибыль из-за сокращения налоговой базы после выплаты «Норникелем» штрафа в размере 146,2 миллиарда рублей (деньги поступили в федеральный бюджет) и другие. Также более половины суммы планируется направить на строительство метро в Красноярске.
В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске был зафиксирован разлив нефтепродуктов. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.