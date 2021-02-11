Власти потребовали полмиллиарда рублей за ущерб природе при аварии в Норильске

Власти Красноярского края потребовали полмиллиарда рублей за ущерб, причиненный природным ресурсам в регионе в результате аварии на ТЭЦ в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба «Норникеля» на сайте компании.

Согласно сообщению, требование о возмещении ущерба Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края направило «дочке» «Норникеля» Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК). Сумма ущерба оценивается в размере 494 миллионов рублей и была произведена «по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, охотничьих ресурсов, а также в целом среде обитания объектов животного мира».

В пресс-службе компании также уточнили, что Правительство Красноярского края предлагает компании возместить ущерб в течение 30 дней со дня получения требования либо принять меры по восстановлению окружающей среды.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля» Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК), приняв решение взыскать с компании 146 миллиардов 177 миллионов рублей.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом из него выплеснулось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.