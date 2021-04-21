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Германия отказалась комментировать слова Путина о «красной черте» для Запада

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Германия отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о «красной черте» для Запада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Я принципиально не оцениваю и не комментирую заявления иностранных глав государств и правительств», — сказала Деммер. По ее мнению, конфликты между странами осложняют отношения Берлина и Москвы.

Несмотря на это, представитель правительства призвала стороны сотрудничать.

В ходе своего послания к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия сама будет определять, где проходит «красная черта» в отношениях с другими странами, в том числе западными. По его словам, Москва всегда найдет путь отстоять свою позицию перед теми странами, которые общаются с ней в высокомерном тоне.

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