Женщина покрыла 98 процентов тела татуировками и описала реакцию окружающих

Жительница Таиланда покрыла татуировками 98 процентов своего тела и описала реакцию окружающих на свою внешность. Об этом сообщает Daily Star.

35-летняя Харуэтай Пианкау (Haruethai Piankaew) увлеклась татуировками в 14 лет. Чтобы покрыть тело цветами, драконами и другими красочными рисунками, она потратила 11 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,2 миллиона рублей). Одна из татуировок была сделана с помощью заостренных кусков бамбука, и процесс нанесения каждой половины рисунка занял 22 часа.

По словам тату-модели, она неоднократно сталкивалась с оскорблениями из-за своего внешнего вида. Незнакомцы называли Пианкау торговкой наркотиками, сумасшедшей и писали, что она отвратительная и грязная.

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«Раньше меня волновало, что думают люди, но со временем я поняла, что мне должно быть комфортно в своем теле. Люди, которым я не нравлюсь, не стоят моего времени. Я счастлива быть самой собой, зная, что мои близкие меня поддерживают и считают, что я красивая», — поделилась женщина.

Героиня материала сказала, что вдохновение для рисунков черпает из окружающего мира, что татуировки изменили ее жизнь и что она считает свое тело произведением искусства.

Ранее в апреле еще одна женщина, покрывшая тело тату, описала реакцию богатых и бедных на свою внешность. По словам 44-летней основательница тату-студии Freakshow Бекки Миллерчип-Браун, состоятельные люди, которые разбираются в искусстве, всегда в восторге от ее татуировок. Люди со средним достатком чаще реагируют на ее внешность негативно.