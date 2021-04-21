Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов на военную службу. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».

В офисе Зеленского пояснили, что закон вводит новый вид военной службы — служба резервистов по призыву в особый период. Речь идет о гражданах, которые заключили контракты о службе в резерве или были зачислены в оперативный резерв. Решение о проведении призыва будет принимать верховный главнокомандующий.

Закон позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части, отметили в офисе Зеленского. Это повысит их боеспособность во время военной агрессии, уверяют власти.

20 апреля Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил ему встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».