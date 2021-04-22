Звезда «Битвы экстрасенсов» умерла после тяжелой болезни

Звезда «Битвы экстрасенсов» Диля Абдрашитова умерла после тяжелой болезни. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на дочь финалистки телепроекта.

По ее словам, женщина умерла еще в ночь на 13 марта в Нижнекамске (Татарстан). Финалистка седьмого сезона долгое время боролась с тяжелой болезнью, однако дочь не указала о каком именно заболевании идет речь.

Женщина работала вместе с матерью в школе магии. Дочь добавила, что мать «навсегда будет для нее самым позитивным, энергичным, справедливым и жизнерадостным человеком».

Абдрашитова родилась в Таджикистане, долгие годы жила в республике Татарстан. 30 ноября 2019 года скончался ее муж — маг Арсун, женщина тяжело переживала утрату супруга. Финалистка проекта запомнилась зрителям «Битвы экстрасенсов» успешным прохождением заданий по поиску пропавших людей.