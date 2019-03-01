Умерла звезда украинского телешоу «Битва экстрасенсов»

Участница украинского телешоу «Битва экстрасенсов» и эзотерик Симона Бородина скончалась от рака. Как сообщает портал «Вести Украина» со ссылкой на друзей женщины, она ушла из жизни 28 февраля.

«Прощай, Симона, ты была настоящим другом», — прокомментировал последнюю публикацию Бородиной на Facebook ее знакомый.

Женщина боролась с тяжелой болезнью в течение нескольких лет и верила, что сможет вылечиться. Она старалась не афишировать свое состояние.

Сообщается, что эзотерик завещала кремировать свое тело. У нее осталась маленькая дочь.

Бородина была наиболее популярной участницей шоу «Битва экстрасенсов». Во время записей программы она упоминала, что знает дату своей смерти.

Ей не удалось выиграть в проекте, однако за время съемок конкурсантка обрела множество поклонников. После участия в передаче она занималась благотворительностью и вела частную практику.

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