«Лидерами России» захотели стать более 100 тысяч человек

Участниками четвертого сезона всероссийского конкурса «Лидеры России» уже захотели стать более 100 тысяч человек. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 апреля.

«На сегодняшний день мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет — 27 процентов и от 36 до 40 лет — 26 процентов. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет — 17 процентов, от 26 до 30 лет — 12 процентов, от 46 до 55 лет — 11 процентов, а от 18 до 25 лет — 7 процентов», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По его словам, мужчин среди прошедших регистрацию гораздо больше, чем женщин — 73 процента против 27 процентов.

К настоящему времени больше всего заявок пришло из Центрального и Приволжского федеральных округов — 35,55 и 16,48 процента соответственно. При этом лидерами по числу потенциальных участников стали такие регионы, как Москва (12 407 заявок), Санкт-Петербург (5116) и Московская область (4167).

Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 23:59 по московскому времени 26 апреля.

Конкурс «Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента страны Владимира Путина.