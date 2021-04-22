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США задумали ограничить продажу оружия Саудовской Аравии

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предполагающий ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что документ связан с убийством саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи. Законопроект поддержали 350 законодателей, против проголосовал 71 человек.

В документе говорится о приостановке продажи королевству некоторых вооружений до тех пор, пока власти Соединенный Штатов не смогут с уверенностью сказать, что саудовская администрация не репрессирует диссидентов и не осуществляет произвольных задержаний иностранных граждан. Теперь законопроект должен быть одобрен в Сенате.

В феврале Госдепартамент ввел ограничения в отношении 76 граждан королевства, которых Вашингтон считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкуджи в 2018 году, а также преследованию других диссидентов за границей.

Хашкуджи бесследно исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Журналист направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

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