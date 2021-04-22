Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео

Морской спецназ Нидерландов впервые продемонстрировал использование реактивного ранца Gravity Jet Suit во время военных учений. Внимание на видео обратила «Российская Газета».

На кадрах запечатлен взлет солдата с помощью ранца, его пролет над морем и последующее приземление на «вражеский» корабль для его дальнейшего захвата. Судя по ролику, с ранцем можно спокойно передвигаться как по земле, так и по воздуху.

Ранец работает с помощью одного двигателя, который крепится на спину, и двух других двигателей поменьше, которые прикрепляются к рукам. Устройство позволяет летать на протяжении 5-10 минут. Максимальный разгон при этом составляет 137 километров в час.