Врач рассказала об опасной хронической болезни у перенесших COVID-19

У некоторых перенесших COVID-19 появляются проблемы с кожей, в том числе может возникнуть опасная хроническая болезнь — пузырчатка. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова.

По ее словам, она с коллегами сейчас наблюдают нескольких сложных пациентов, у которых после коронавирусной инфекции начались кожные обострения и тяжело протекающие заболевания. «У одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого — пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания», — сказала врач.

Олисова уточнила, что обычно во время или после COVID-19 у зараженных появляется неспецифическая сыпь. С такой проблемой сталкиваются немногие, чаще у больных не возникает кожных реакций.

Врач-дерматолог Станислав Арканников ранее говорил, что от коронавируса кожа сильно страдает из-за удара по иммунной системе.