Женщина пожаловалась на подмену ее здорового ребенка на чужого больного

Полиция китайской провинции Хэнань обнародовала результаты проверки подмены ребенка, произошедшей около 30 лет назад в городе Кайфын. Об этом сообщает AsiaOne.

В 1992 году у жительницы Хэнаня Сюй Минь родился сын Яо Цэ. Мальчик страдал от гепатита B, а когда подрос, заболел раком печени. Женщина решила пожертвовать ему собственную печень, однако при подготовке к операции врачи обнаружили, что Яо Цэ не ее ребенок. С помощью полиции Сюй Минь сумела найти его биологических родителей — Ду Синьчжи и Го Сикуаня. Оказалось, что, пока она воспитывали Яо Цэ, они растили ее биологического сына, которого назвали Го Вэем.

Сюй Минь выяснила, что биологическая мать Яо Цэ до родов знала, что больна гепатитом B и болезнь может передаться ее сыну. После этого она заподозрила, что Ду Синьчжи и Го Сикуань сознательно подменили ее здорового ребенка своим больным. Поскольку Яо Цэ и Го Вэй появились на свет в одно время и в той же больнице, у них была такая возможность.

В декабре 2020 года суд постановил, что больница, где перепутали детей, должна выплатить Яо Цэ и его биологическим родителям компенсацию величиной 760 тысяч юаней (8,8 миллиона рублей). Позднее сумма была увеличена до миллиона юаней (11,7 миллиона рублей).

В марте Яо Цэ скончался, а Сюй Минь потребовала установить, причастны ли его биологические родители к подмене. Полиция провела проверку и не нашла подтверждений того, что детей перепутали умышленно. Более вероятной причиной произошедшего назван безалаберный подход к идентификации младенцев, который использовали сотрудники больницы в 1992 году: единственным способом отличить одного новорожденного от другого были бирки на пеленках.

В 2015 году суд во Франции постановил выплатить двум семьям почти два миллиона евро за ошибку врачей и акушеров, которые перепутали их детей более 20 лет назад.