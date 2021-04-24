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Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП

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Марио Меони
Марио Меони
Фото: @mariomeoni

Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в ДТП. Об этом сообщает телеканал TN.

Авария произошла около 22:30 по местному времени на шоссе №7 между городами Кармен-де-Ареко и Сан-Андрес-де-Хилес. Чиновник возвращался в свой родной город Хунин после мероприятия с президентом страны Альберто Фернандесом, которое прошло в городе Росарио. Автомобиль министра Ford Mondeo ехал на высокой скорости и перевернулся.

Отмечается, что за рулем был сам Меони, в машине он был один. По информации телеканала, чиновнику рекомендовали нанять водителя, так как он передвигался по этому маршруту каждую пятницу. Однако министр отказывался, потому что любил водить автомобиль самостоятельно.

Марио Меони занимал должность министра транспорта Аргентины с 2019 года. С 2003 по 2015 год был мэром Хунина.

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