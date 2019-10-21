Бывший украинский министр погиб в авиакатастрофе

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе в Полтавской области. Об этом сообщает «РБК-Украина».

О том, в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет Robinson-44 сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Вертолет следовал из Киева, инцидент произошел около 16:00 по местному времени.

Информацию о гибели Кутового подтвердил его соратник и бывший вице-премьер Павел Розенко.

Кутовой стал министром аграрной политики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана в апреле 2016 года. На своем посту он занимался разработкой программы реформ аграрной отрасли на Украине. Кутовой входил в политическую партию УДАР Виталия Кличко. До назначения в кабмин, будучи депутатом Верховной Рады, он координировал ячейку УДАРа во фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП), куда входила политическая сила Кличко.

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