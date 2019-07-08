Стали известны подробности последних часов жизни депутата Рады Тымчука

Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук в день гибели находился в депрессии и угрожал себя убить. Об этом рассказала гражданская жена нардепа, сообщает «Украинская правда».

Согласно материалам расследования, Тымчук с утра начал пить алкогольные напитки и отказался ехать на работу. Кроме того, во время разговоров он выражал суицидальные намерения, а около 12:00 покончил с собой, несмотря на уговоры жены.

О происшествии женщина сразу сообщила другу и помощнику депутата.

В июне сожительница Тымчука рассказала, что нардепа не устраивала политическая ситуация в стране, он не мог найти в ней место. По ее словам, парламентарий неоднократно заявлял, что жизнь потеряла для него смысл, и пристрастился к спиртному.

Народный депутат Дмитрий Тымчук был найден мертвым в своем доме 19 июня. Рядом с его телом лежал наградной пистолет. Его однопартиец Антон Геращенко заявил, что Тымчук погиб во время чистки оружия. Возбуждено дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский наградил погибшего парламентария орденом «За мужество» III степени за «значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения».

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