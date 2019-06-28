Зеленский наградил погибшего депутата Рады Тымчука

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» ІІІ степени депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Тымчука наградили за «значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения».

Дмитрий Тымчук был найден мертвым около полудня в среду, 19 июня, в своем доме. Следствие рассматривает три версии гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что его однопартиец погиб во время чистки наградного пистолета. Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

Позже жена Тымчука рассказала, что в день смерти он не спал с четырех часов утра и ходил по квартире с пистолетом в руках в течение всего дня. По ее словам, в последнее время он был подавлен, поскольку его не устраивала текущая политическая ситуация в стране. В частности, он остро переживал поражение Петра Порошенко на президентских выборах.

До избрания в Раду Тымчук занимался журналистикой. Он был координатором группы «Информационное сопротивление» и стал известен благодаря подробному освещению присоединения Крыма к России, вооруженного конфликта и протестов в Донбассе.

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